As Roma: Totti, speravo questo giorno non arrivasse mai. Tra un mese valuterò le proposte sul tavolo

- "Speravo che questo giorno non arrivasse mai. Invece è arrivato ed è molto brutto e pesante". Lo ha affermato Francesco Totti nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio nel Salone d’Onore del Coni. Il "capitano" ha subito annunciato che "alle 12.41 del 17 giugno ho mandato una mail al Ceo della Roma dove scrivo un po' di parole per me impensabili, inimmaginabili: ho dato le mie dimissioni dalla As Roma". Totti ha poi precisato: "Non è stata colpa mia prendere questa decisione". Ad ascoltare le sue parole anche alcuni ex compagni di squadra come Vincent Candela e Alberto Aquilani. "Non è stata colpa mia. Non ho mai avuto la possibilità di esprimermi. Non mi hanno mai coinvolto nel progetto tecnico. Non hanno mai voluto, mi tenevano fuori da tutto", ha poi raccontato Francesco Totti che ha invitato tutti i romanisti a "continuare a tifare questa squadra che va sempre tifata. Vederla così in difficoltà mi rattrista e mi dà fastidio. La Roma è la Roma", ha aggiunto. (segue) (Rin)