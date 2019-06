As Roma: Totti, speravo questo giorno non arrivasse mai. Tra un mese valuterò le proposte sul tavolo (2)

- Francesco Totti nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio nel Salone d’Onore del Coni, ha poi annunciato che "il prossimo mese valuterò le proposte sul tavolo. Quella che mi fa stare meglio la prenderò con tutto il cuore". Ma Totti ha anche detto che il suo "è un arrivederci, non è un addio. È impossibile vedere Totti fuori dalla Roma. In questo momento prenderò altre strade, ma se un'altra proprietà punterà forte su di me io sarò sempre pronto". A chi gli chiedeva se l'idea della società fosse quella di "togliere la Roma ai romanisti", Francesco Totti ha risposto: "Hanno voluto questo e alla fine ci sono riusciti". (Rin)