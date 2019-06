Speciale energia: Romgaz, Igb è un'opportunità per la Romania di ricevere forniture gas azerbaigiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb) è un’opportunità per la Romania di ricevere le forniture di gas del Corridoio meridionale del gas. Lo riferiscono fonti ufficiale dell’operatore del gas romeno Romgaz all’agenzia di stampa “Trend”. Lo scorso febbraio Romgaz ha firmato una lettera d'intenti indirizzata al Consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas, esprimendo interesse verso l’opportunità di sfruttare il progetto una volta che questo entrerà in servizio. "L'Igb offre l'opportunità di aprire flussi di gas verso la Romania dal Corridoio Sud (Tanap-Tap) attraverso il progetto Bulgaria-Romania-Ungheria-Austria (Brua), aprendo una possibile nuova fonte di approvvigionamento per Romgaz e aprendo l'opportunità di diventare un giocatore importante nell'Europa sudorientale", hanno riferito le fonti dell'azienda. Inoltre, Romgaz e la compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar, stanno valutando le prospettive e le opportunità di avviare delle attività di esplorazione e produzione congiunte di gas nel Mar Nero. Durante l’inaugurazione dei lavori dell’Igb, lo stesso premier greco Alexis Tsipras ha affermato che l’interconnettore potrebbe essere esteso anche a Serbia e Romania. L'Igb è un gasdotto che consentirà alla Bulgaria di ricevere le forniture di gas dell'Azerbaigian provenienti dal giacimento offshore di Shah Deniz. L'Igb, infatti, sarà collegato al gasdotto Trans-adriatico (Tap). La capacità iniziale dell'Igb sarà di 3 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Il costo stimato dell'interconnettore è di circa 240 milioni di euro. (Res)