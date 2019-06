Speciale energia: Egitto raggiunge accordo con Israele per risarcimento mancate forniture gas

- L'Egitto ha firmato un accordo con la Israel Electric Corporation, di proprietà statale, che prevede il pagamento di un'ammenda di 500 milioni di dollari da elargire nei prossimi 8 anni, ponendo fine a una disputa durata sette anni a seguito dell'arresto delle esportazioni di gas verso Israele. Secondo la stampa egiziana, in base all’accordo firmato ieri l'Egitto pagherà una prima tranche di 60 milioni di dollari alla società israeliana, a cui seguirà un altro versamento di 40 milioni dopo 6 mesi dall’attivazione dell'accordo. In seguito, l'Egitto pagherà 26 rate da 25 milioni di dollari ciascuna distribuite su otto anni. Nel caso in cui l’Egitto non versi due rate consecutive, la società israeliana ha il diritto di annullare l'accordo dopo aver rimborsato i versamenti ricevuti in precedenza. (Cae)