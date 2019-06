Speciale energia: Iran, Cremlino, Aiea conferma rispetto impegni assunti nel quadro di programma nucleare

- L’Iran è oggetto di un controllo molto accurato da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), e la Federazione Russa si fida di quanto scritto all’interno del suo ultimo rapporto, in cui si attesta il pieno rispetto degli impegni assunti nel quadro del nuovo programma nucleare da parte delle autorità di Teheran. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante il suo consueto briefing con la stampa. “Come confermato anche dal presidente, Vladimir Putin, l’Iran è oggetto di controlli estremamente attenti da parte dell’Agenzia, che opera in totale trasparenza. Per questo, basiamo i nostri giudizi sui risultati delle loro ultime ispezioni”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)