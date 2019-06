Speciale energia: Russia-Usa, ministero Mosca smentisce indiscrezioni su presunti attacchi hacker

- Le compagnie energetiche russe assicurano la protezione dei loro sistemi di informazione e non hanno ricevuto informazioni su presunti attacchi cibernetici. È quanto affermato dal ministero dell'Energia della Federazione Russa, commentando le informazioni diffuse dal "New York Times" in precedenza, in merito ad attacchi hacker dell'intelligence statunitense alle reti elettriche russe. "La protezione delle risorse informative di stato è garantita dalle autorità competenti. La maggior parte delle strutture energetiche critiche sono collegate al sistema di protezione dello stato. Le reti elettriche russe hanno un alto livello di protezione", ha commentato l'ufficio stampa del ministero dell'Energia russo. (Rum)