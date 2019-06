Ue: Consiglio adotta conclusioni per rafforzamento multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri e i ministri della Difesa dell'Unione europea hanno discusso oggi della strategia globale dell'Ue e, in seguito al dibattito, hanno adottato conclusioni sull'azione dell'Ue volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Nelle conclusioni il Consiglio sottolinea che la necessità di promuovere soluzioni multilaterali è più urgente che mai. Il Consiglio pone l'accento sul fatto che l'interesse dell'Ue risiede in un sistema multilaterale che sia fondato sulle regole e sui diritti, che tuteli i beni pubblici globali, promuova la condivisione dei beni pubblici e produca benefici per i cittadini in Europa e in tutto il mondo. (segue) (Beb)