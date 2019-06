Ue: Consiglio adotta conclusioni per rafforzamento multilateralismo (2)

- Il Consiglio ribadisce che la cooperazione attraverso un multilateralismo efficace rimane il modo migliore per promuovere gli interessi nazionali e collettivi. L'Ue mira a un sistema multilaterale efficace che produca risultati in termini di risposta alle sfide globali odierne e future. Il rafforzamento del sistema multilaterale si baserà su tre filoni di intervento: difendere le norme e gli accordi internazionali, estendere il multilateralismo alle nuove realtà globali e riformare, ovvero rendere le organizzazioni multilaterali adatte allo scopo. Le conclusioni individuano misure concrete che l'Ue e i suoi Stati membri adotteranno per portare avanti questi obiettivi. (Beb)