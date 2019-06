Roma: Raggi, grande successo per Via libera. Iniziativa torna a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest’edizione di Via libera ha visto il coinvolgimento di tante persone: ieri abbiamo chiuso al traffico 15 chilometri di strade per metterle a disposizione di ciclisti e pedoni". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Le foto - prosegue Raggi - scattate da chi ha partecipato all’iniziativa raccontano i momenti di festa, d’incontro e le attività itineranti lungo il percorso come il Bicibus, dove ciclisti più esperti hanno accompagnato gruppi di amanti delle due ruote su diversi percorsi. Da via Cola di Rienzo a via Veneto, da via XX Settembre a via Tiburtina, Villa Borghese, Piazza del Popolo e tante altre aree interamente riservate alla mobilità dolce e sostenibile". "Per quest’edizione sono stati in tanti a utilizzare anche un treno speciale della Roma-Lido, messo a disposizione per il trasporto delle biciclette: una novità apprezzata da molti. Via libera torna a settembre, vi aspetto numerosi", conclude il sindaco. (Rer)