Ferrara: presentata in prefettura la campagna informativa di prevenzione truffe agli anziani

- Questa mattina il Prefetto Michele Campanaro ha presentato a Palazzo Giulio d’Este di Ferrara il programma della campagna informativa che sarà avviata nei prossimi giorni con lo scopo di prevenire le truffe in danno degli anziani, messo a punto in collaborazione con Confartigianato e l’Associazione nazionale anziani e pensionati. All’iniziativa hanno partecipato i sindaci di Ferrara Alan Fabbri e di Copparo Fabrizio Pagnoni, il presidente provinciale di Confartigianato, Guido Montanari, accompagnato dal segretario generale Giuseppe Vancini, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. Richiamando la direttiva del ministro dell’Interno sull’argomento del 22 maggio scorso, il Prefetto ha ricordato che l’iniziativa si rivolgerà soprattutto agli over 65, destinatari di attività di tipo informativo/divulgativo e formativo nei centri di aggregazione delle principali città della provincia, con l’allestimento di stand di Confartigianato ed Anap e la presenza di operatori delle Forze di Polizia. Nel calendario delle iniziative il primo appuntamento a Ferrara, è previsto per sabato, in Piazza Trento e Trieste, cui seguirà il 28 giugno successivo l’appuntamento di Copparo, in occasione del mercato settimanale allestito in viale Carducci. Analoghe iniziative saranno ripetute a luglio negli altri centri della provincia, a cominciare da Comacchio. Presso i gazebi saranno presenti rappresentanti di Confartigianato, insieme con operatori delle Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e della Polizia locale, per distribuire ai cittadini un vademecum anti-truffa e indirizzare consigli e raccomandazioni pratiche. (segue) (Ren)