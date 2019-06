Ferrara: presentata in prefettura la campagna informativa di prevenzione truffe agli anziani (2)

- In merito Campanaro ha dichiarato: “Il progetto ha lo scopo di rendere gli anziani più informati e quindi più sicuri e consapevoli. E’ un’iniziativa che risponde ad una sempre crescente domanda di sicurezza che proviene da una fascia di popolazione numericamente in forte aumento in questa provincia. Per questo, registro con favore l’impegno assunto sul tema dai vertici provinciali di Confartigianato e pienamente condivisa con i Sindaci di Ferrara e di Copparo, che ringrazio”. Nel corso della conferenza stampa sono stati, inoltre, resi noti i dati statistici sull’andamento della criminalità in danno delle persone anziane: dal 2016 a oggi, un totale di 250 reati consumati e tentati, 32 denunce in stato di libertà e 3 arresti. Dati che risentono della forte incidenza di popolazione anziana in provincia di Ferrara, dove gli over 65 rappresentano il 27,46% del totale della popolazione residente. (Ren)