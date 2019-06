As Roma: Totti, era meglio morire che staccarmi da Roma

- "Altro che quando ho smesso di giocare. Per me staccarmi dalla Roma? Per me oggi era meglio anche morire". Lo ha affermato Francesco Totti nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio nel Salone d’Onore del Coni. (Rin)