Speciale energia: Arabia Saudita, al Falih, a luglio incontro a Vienna per estendere Opec Plus

- Il ministro saudita dell'Energia, Khalid al Falih, ha fatto sapere che i Paesi membri dell'Opec, con ogni probabilità, si incontreranno nella prima settimana di luglio a Vienna per estendere l'accordo sulla produzione di petrolio. "Speriamo di raggiungere un consenso per estendere il nostro accordo (Opec Plus) quando ci incontreremo tra due settimane a Vienna", ha dichiarato al Falih a margine di una riunione che ha raccolto i ministro dell'Energia del G20 a Karuizawa, a nord-ovest di Tokyo. (Res)