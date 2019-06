Speciale energia: Francia, Edf si aggiudica il parco eolico di Dunkerque

- Electricité de France (Edf), insieme ai partner Innogy ed Enbridge, si sono aggiudicati l'asta per installare al largo di Dunkerque una centrale eolica offshore. Lo riferisce la stampa francese riportando un annuncio fatto dal ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, il 14 novembre scorso. A partire dal 2026 la centrale dovrebbe arrivare a produrre fino a 600 megawatt. Il consorzio di Edf si è aggiudicato così la competizione, superando concorrenti come Shell, Total o Engie. L'annuncio non ha suscitato nessuna polemica, anche se secondo il quotidiano francese "Le Figaro" la vittoria di Edf ha provocato malumori tra i concorrenti stranieri. (Res)