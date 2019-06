Speciale energia: Spagna, Grenergy si affida a Ernst & Young per il salto in Borsa

- La società energetica spagnola specializzata in rinnovabili, Grenergy, ha scelto di affidarsi alla consulenza di Ernst & Young per realizzare l'atteso salto in Borsa. Lo rende noto il quotidiano economico "Cinco Dias", spiegando che il gruppo ha inoltre assunto lo studio legale Ramon y Cajal per essere assistito durante i delicati passaggi necessari per la quotazione. (Res)