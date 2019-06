Speciale energia: Iberdrola installa le prime turbine nel parco eolico del Mare del Nord

- Il colosso energetico spagnolo Iberdrola ha iniziato a installare le prime turbine nel suo secondo parco eolico offshore, nel Mare del Nord. Lo riferisce il quotidiano economico "Cinco Dias", spiegando che l'infrastruttura si trova a 50 chilometri dalla costa del Regno Unito e che i tempi necessari per la sua conclusione dipenderanno dalle condizioni meteorologiche. Il progetto, denominato East Anglia One (Ea1), entra così nella sua fase finale. Si tratta - sottolinea il giornale - del più grande investimento rinnovabile nella storia di Iberdrola, con un budget di 2,5 miliardi di sterline (pari a circa 2,8 miliardi di euro, al tasso di cambio corrente). L'impianto entrerà in funzione il prossimo anno e genererà 714 megawatt (Mw) di energia. (Res)