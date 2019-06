Speciale energia: Libia, ministro Economia, Total e altre compagnia al lavoro per rinnovo licenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica francese Total insieme ad altre società straniere hanno avviato le procedure per il rinnovo delle licenze per lavorare in Libia. Lo ha riferito il ministro dell’Economia del Governo di accordo nazionale libico di Tripoli (Gna) Ali al Issawi in un comunicato stampa. Secondo quanto riporta il sito di informazione libico “The Libya Observer” , Al Issawi ha dichiarato che il governo “potrebbe sospendere I lavori di alcune compagnie a causa dell’offensiva su Tripoli condotta dalle forze fedeli al generale Khalifa Haftar”. A maggio il ministero dell'Economia ha sospeso le licenze per Total e altre 39 straniere aziende a causa della scadenza dei permessi di lavoro in territorio libico, per poi concedere un periodo di grazia di tre mesi per cercarne di nuove. Tra le aziende che stanno lavorando al rinnovo delle licenze, oltre a Total, figurano le francesi Alcatel, Thales, Bruges, e la tedesca Siemens. (Lit)