Bulgaria: supercomputer sarà costruito entro il 2020

- Un supercomputer sarà costruito in Bulgaria entro il 2020. Ad annunciarlo è stato il commissario per l’Economica e la società digitale, Maria Gabriel, durante una conferenza stampa a Sofia al termine dell’incontro con il primo ministro Bojko Borisov e il direttore generale della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea (Dg Connect), Roberto Viola. La Bulgaria diventerà l’ottavo paese dell’Unione europea a disporre del supercomputer. Gabriel ha aggiunto che il totale degli investimenti sarà di un miliardo di euro, dei quali 486 milioni saranno garantiti dalla Commissione. Il progetto in Bulgaria costerà 18 milioni di euro, 12 milioni dei quali arriveranno dalla Bulgaria e i restanti sei dalla Commissione. Il supercomputer dovrebbe essere operativo entro dal 2020. Il supercomputer fornirà una straordinaria opportunità per i produttori di automobili, prodotti farmaceutici e per l'industria delle costruzioni in Bulgaria, ha spiegato da parte sua, il primo ministro bulgaro Bojko Borisov.(Bus)