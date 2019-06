Roma: controlli Polizia locale zona Aurelio. Sequestrati 6 veicoli, denunciato uomo per guida in stato di ebbrezza

- Nella notte tra sabato e domenica in zona Aurelio, a Piazza Pio XI, gli agenti del XIII gruppo della Polizia locale di Roma Capitale, guidati dal dirigente Massimo Fanelli, hanno posto sotto sequestro 6 veicoli in quanto privi di assicurazione e hanno sospeso dalla circolazione 30 vetture per mancanza di revisione. Su oltre 1.800 veicoli controllati gli agenti hanno sottoposto alla prova dell'etilometro 50 conducenti: un uomo di 28 anni è stato denunciato per un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. (Rer)