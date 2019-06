Pd: Boccia, ascari di Renzi fanno male a lui e al partito

- Francesco Boccia, deputato del partito democratico, in un'intervista a QN, ha affermato: "Se ci si rifà alla tesi del martello e del chiodo non si andrà mai d'accordo. Chi prima si sentiva martello oggi sbaglia a fare il chiodo alimentando voci di scissione. Devono sentirsi tutti coinvolti. Niente scissioni: è l'ora della responsabilità. E poi le scissioni portano male a chi le fa. Il problema non è se Renzi va via o no, spero di no. Io con Matteo ho avuto scontri duri sempre sui contenuti: dalla webtax al lavoro, alla scuola. Ma vedere amici e compagni che lo dipingevano come un santo farne ora la causa di tutti i mali mi rende incerto, come diceva Carducci, tra il riso e il pianto". Quindi, Boccia ha aggiunto: "Se parliamo ancora di renziani e non, Matteo Salvini vince per i prossimi decenni. Parliamo di lavoro, invece. E di periferie. Dove il leader del Carroccio spopola. Coi Cinque stelle ridotti al lumicino per aver tradito molte promesse su ambiente e lavoro. Chiudiamola qui. E basta anche con gli ascari di Renzi: fanno del male a lui e al Pd che, invece, ha bisogno solo di contenuti forti e di sostenere il suo nuovo segretario". (Rin)