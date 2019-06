Conti pubblici: Gelmini (FI), debito è affilatissima spada di Damocle su testa giovani

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "il debito pubblico italiano ammonta a 2.373,3 miliardi di euro. Un'affilatissima spada di Damocle che pende sulla testa delle giovani generazioni. Di fronte a questi numeri il governo non può rimanere inerte o sperare in chissà quali altri aiuti. Non aggredire il debito pubblico, rinviando a data da destinarsi un serio e corposo piano di 'rientro'", conclude la parlamentare, "significa esporre il paese a rischi incalcolabili che metterebbero a repentaglio il futuro dei nostri figli. Hashtag, datevi una mossa".(Com)