Cina-Nord Macedonia: visita presidente parlamento Xhaferi a Shanghai, cooperazione bilaterale fruttuosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e la Macedonia del Nord hanno legami tradizionali di amicizia e negli ultimi anni hanno saputo imprimere alla cooperazione bilaterale un approccio "pragmatico" molto fruttuoso. E' quanto affermato dal presidente del parlamento di Skopje, Talat Xhaferi, che ha incontrato nell'ambito della sua visita in Cina il presidente del comitato consultivo del Partito popolare cinese Dong Yunhu. Dopo il colloquio avvenuto oggi a Shanghai, i due interlocutori hanno condiviso la scelta di una "partecipazione attiva" della Macedonia del Nord alla seconda edizione dell'Expo internazionale dell'import in programma in Cina nei prossimi mesi. Xhaferi ha ribadito l'importanza per il suo paese della cooperazione con la Cina, evidenziando al contempo che Skopje intende quanto prima aderire alla Nato e all'Ue. (Mas)