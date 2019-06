Milano: trovato in overdose fuori dal boschetto di Rogoredo, 31enne non è in pericolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un indiano di 31 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo per un'overdose di eroina. È successo lunedì mattina alle 6.40. Al 112 è arrivata una chiamata anonima che segnalava il 31enne, tossicodipendente, fuori dal boschetto della droga di Rogoredo in gravi condizioni. I soccorritori del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno trovato in via Sant'Arialdo dopo che alcuni frequentatori dell'area verde lo avevano trascinato fuori. L'uomo non è in pericolo di vita. (Rem)