Russia-Turkmenistan: colloquio Putin-Berdimuhamedov, interesse a rafforzare cooperazione bilaterale

- I presidenti di Russia e Turkmenistan, Vladimir Putin e Gurbanguly Berdimuhamedov, hanno confermato durante una conversazione telefonica il loro interesse a rafforzare la cooperazione strategica bilaterale nel prossimo futuro. È quanto si apprende da un comunicato diffuso oggi dal servizio stampa del Cremlino, in cui si aggiunge che il colloquio è stato organizzato su richiesta del capo dello Stato turkmeno. “Le due parti hanno confermato il loro interesse a rafforzare la cooperazione strategica bilaterale nel prossimo futuro: nello specifico, si è parlato di collaborazione in ambito economico, commerciale e interregionale, in vista dell’imminente visita del presidente Berdimuhamedov nella repubblica russa del Tatarstan”, si legge nel documento. In aggiunta, i due capi di Stato hanno anche parlato della cooperazione bilaterale nel quadro di organizzazioni internazionali come la Comunità degli Stati indipendenti (Csi). (Rum)