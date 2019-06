Rifiuti Roma: Ciaccheri (pres. Municipio VIII), è emergenza, domani iniziativa pubblica. Raggi è invitata

- "È arrivata l'estate in città e di nuovo siamo alle porte di una nuova emergenza rifiuti". Lo denuncia in una nota il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri. "Sono ormai settimane che in VIII Municipio, come purtroppo in tutta la città, la raccolta regolare è disdetta e lo stesso vale per lo smaltimento dell’immondizia degli esercizi commerciali e delle utenze non domestiche. Il rischio per la salubrità e l'igiene pubblica è concreto come riferiscono alla sindaca i referenti della sanità pubblica cittadina. Una situazione che si protrae da mesi e ancora di più. Non siamo rimasti immobili un anno fa quando l'assessora all'Ambiente di allora, Pinuccia Montanari, negava l'emergenza in corso e non rimarremo fermi nemmeno adesso che la responsabilità è tutta in capo alla Sindaca Raggi, nonostante i tentativi del Campidoglio di minimizzare le condizioni indecenti di Roma. La responsabilità di quanto vediamo ogni giorno, sul nostro territorio e più in generale nella città, ricade ancora una volta sul Movimento 5 stelle che governa la città. Cittadini e dipendenti di Ama sono messi in difficoltà quotidianamente da chi dovrebbe amministrare Roma e la stessa azienda. Manca ancora un piano industriale per affrontare il presente e il futuro della raccolta rifiuti nella Capitale e non è dato sapere quando e come sarà realizzato". Per questo motivo, ha concluso Amedeo Ciaccheri, "abbiamo invitato la sindaca e la nuova dirigenza di Ama a venire in Municipio e a rispondere direttamente alla nostra istituzione, ai comitati di quartiere, alle associazioni di categorie, ai sindacati e alle singole e ai singoli, sulla necessità di un cambio di passo reale e definitivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L’appuntamento è per domani, martedì 18 giugno, ore 17, presso la sala Consiglio del Municipio Roma VIII, in via Benedetto Croce 50". (Com)