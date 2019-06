Imprese: Airbus lancia l’A321XLR, il più lungo aeromobile di linea a corridoio singolo

- In seguito al riscontro molto positivo del mercato, Airbus ha lanciato l’A321XLR per integrare la sua famiglia di aeromobili più venduta, l’A321neo. Lo riferisce un comunicato stampa. L'A321XLR rappresenta un’ulteriore evoluzione della famiglia, che risponde alle esigenze del mercato per aeromobili con maggiore autonomia e crea maggior valore per i vettori grazie a una riduzione del 30 per cento nel consumo di carburante per passeggero rispetto agli aeromobili concorrenti della precedente generazione. A partire dal 2023, l'aeromobile offrirà una Xtra Long Range senza precedenti, con una portata fino a 4.700 miglia nautiche, il 15 per cento in più rispetto all’A321LR, mantenendo la stessa imbattibile efficienza in termini di consumo di carburante. Grazie a questa nuova autonomia di volo, i vettori saranno in grado di operare un aeromobile a corridoio singolo a un costo inferiore su rotte più lunghe e meno trafficate, molte delle quali possono ora essere servite soltanto da aeromobili widebody più grandi e meno efficienti. Ciò consentirà agli operatori di aprire nuove rotte mondiali, come dall'India verso l'Europa o dalla Cina verso l'Australia, oltre a estendere ulteriormente la portata non-stop della famiglia sui voli diretti transatlantici tra l'Europa continentale e le Americhe. Per i passeggeri, la nuova cabina Airspace dell’A321XLR assicurerà una migliore esperienza di viaggio, offrendo allo stesso tempo in tutte le classi poltrone con lo stesso elevato livello di comfort degli aeromobili widebody a lungo raggio. (segue) (Com)