Imprese: Airbus lancia l’A321XLR, il più lungo aeromobile di linea a corridoio singolo (2)

- L'A321XLR è stato progettato per massimizzare la communalità con l'A321LR e il resto della famiglia A320neo, introducendo tuttavia le modifiche minime necessarie per conferire all'aeromobile un Xtra Long Range con un aumento del carico utile. Le modifiche includono: un nuovo serbatoio centrale posteriore permanente (Rear Centre Tank - RCT) per un maggiore volume di carburante; un carrello modificato per un peso massimo al decollo (maximum take-off weight - MTOW) di 101 tonnellate metriche; una configurazione ottimizzata del flap montato sul bordo posteriore dell’ala per preservare le stesse prestazioni al decollo e i requisiti di spinta del motore dell’attuale A321neo. In particolare, il nuovo RCT ottimizzato è in grado di contenere più carburante rispetto ai precedenti serbatoi aggiuntivi opzionali (Additional Centre Tanks - ACT), occupando meno volume nella stiva e liberando così spazio per ulteriore carico cargo e bagagli sul lungo raggio. La famiglia A320neo è l'aeromobile a corridoio singolo più venduto al mondo, con oltre 6.500 ordini da più di 100 clienti sin dal suo lancio nel 2010. Dotato di motori di nuova generazione, Sharklet e altre migliorie che insieme portano a risparmi di carburante a doppia cifra rispetto al suo predecessore, la famiglia A320ceo. (Com)