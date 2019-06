Bergamo: Fontana, enorme dolore per carabinere ucciso

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, parla su Facebook, in merito a quanto accaduto in provincia di Bergamo, di "una notizia che non avrei mai voluto leggere. Provo enorme dolore per la morte dell’appuntato Emanuele Anzini. Prego per la sua bimba e per i suoi familiari. Condoglianze all’Arma”. (Rin)