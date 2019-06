Salute: Asl Roma 6 e Usr Lazio firmano protocollo per assistenza a bimbi autistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato questa mattina ad Albano Laziale il protocollo fra la Asl Roma 6 e l'Usr Lazio, ufficio scolastico regionale del Lazio, per offrire un nuovo percorso di assistenza a bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. Lo comunica in una nota la Asl Roma 6. L'obiettivo del protocollo, continua la nota, è mettere in campo il miglior iter possibile di diagnosi, terapia e presa in carico, alla luce delle conoscenze scientifiche e psicopedagogiche attualmente disponibili. "La ragione che ci ha indotto a sviluppare un Pdta (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) ad hoc per l'autismo - dice il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda - è la necessità di riqualificare e potenziare gli interventi, garantendo risposte assistenziali appropriate e uniformi sul territorio, ma anche sostenibili e adeguate ai bisogni delle persone con autismo, così come esplicitato nei Lea e indicato dalle recenti normative nazionali e regionali, che ci hanno sostenuto nell'avvio di un percorso strutturato". Dallo studio dei dati della Asl Roma 6 – prosegue la nota - emerge, nel territorio, la presenza di 549 casi con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva (2-18 anni). L'integrazione nel contesto scolastico risulta quanto mai cruciale affinché i ragazzi affetti da autismo conquistino una qualità di vita soddisfacente e perché lo stigma venga superato. "La scuola rappresenta un'opportunità irrinunciabile e determinante per la facilitazione di competenze sociali e adattive, per cui è più che mai necessario stabilire accordi inter-istituzionali mirati a mettere in rete tutte le risorse impegnate in questo specifico percorso", spiega Gildo De Angelis, direttore generale Usr Lazio.(Com)