Bergamo: De Corato su carabiniere ucciso, perdita che lascia sgomenti, un normale controllo trasformato in tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, commenta in una nota la morte dell'appuntato scelto dei Carabinieri Emanuele Anzini: "Questa tragedia si sarebbe potuta sicuramente evitare: troppe persone sottovalutano le conseguenze che potrebbe avere il mettersi alla guida sotto effetto dell'alcol. Ancora più grave è che, solo lo scorso anno, al conducente era stata ritirata la patente, sempre per guida in stato di ebrezza e anche per omissione di soccorso, e che ora fosse nuovamente al volante in queste condizioni. La perdita dell'appuntato scelto dei Carabinieri Emanuele Anzini, lascia sgomenti tutti. Un normale controllo si è trasformato in tragedia. Esprimo tutta la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia del carabiniere e ai vertici dell'Arma". (com)