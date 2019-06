Napoli: domani il presidente Conte in visita in città

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in visita domani a Napoli. Alle 9 il presidente visiterà la Cisco academy e la Apple developer academy e, a seguire, interverrà alla cerimonia di consegna dei diplomi al campus di San Giovanni dell’Università Federico II di Napoli, in Corso Nicolangelo Protopisani. Alle 11:15 il presidente interverrà al convegno "Dal Sud per l'Italia: cultura, economia, innovazione. Quale futuro?" a Villa San Felice di Monteforte, in viale Gramsci. Alle 15:15 Conte prenderà parte alla presentazione del "Rapporto sul quartiere Napoli Est" con il giornalista Sandro Ruotolo presso la sede della Onlus "Oasi figli in famiglia", in via Ferrante Imparato. (Ren)