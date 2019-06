Nigeria: partito di governo Apc, tribunale respinga richiesta opposizione di accedere a server elettorali

- Il Congresso di tutti i progressisti (Apc), il partito attualmente al governo in Nigeria, ha chiesto alle autorità giudiziarie di respingere la richiesta del Partito democratico popolare (Pdp), all'opposizione, di poter consultare il server informatico in cui sono contenuti i risultati delle elezioni presidenziali dello scorso mese di febbraio. Il Pdp ha chiesto di accedere al server affermando che da quel sistema sono stati generati i risultati dello scrutinio, nel quale il presidente nigeriano Muhammadu Buhari è stato riconfermato alla guida del paese con il 56 per cento dei voti. La richiesta, riferisce il quotidiano nigeriano "The Punch", arriva dopo la pubblicazione del rapporto definitivo della missione elettorale dell'Unione europea (Ue Eom), nella quale le autorità di Bruxelles hanno individuato "errori sistemici" nelle operazioni di voto e hanno invitato il governo di Abuja ad attuare una riforma elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2023. Nel suo rapporto, la missione Ue ha riscontrato delle "carenze sistemiche" che hanno indicato la "necessità" di una riforma elettorale. Nella relazione, che è stata presentata dall'osservatore capo dell'Ue, Maria Arena, e dal suo vice, Hannah Roberts, in una conferenza stampa tenuta sabato scorso ad Abuja, gli osservatori hanno formulato 30 raccomandazioni di riforma elettorale che il governo di Abuja dovrebbe a loro parere attuare per migliorare il processo elettorale nel paese, in vista delle future elezioni presidenziali del 2023. "Tale riforma ha bisogno di una leadership politica attenta ai diritti dei cittadini nigeriani e di un processo inclusivo di dialogo nazionale che coinvolga le istituzioni statali, i partiti, la società civile ed i media. Ciò deve essere urgentemente intrapreso per consentire il dibattito, le modifiche legislative e l'attuazione con largo anticipo rispetto alle prossime elezioni", ha dichiarato Arena. (segue) (Res)