Nigeria: partito di governo Apc, tribunale respinga richiesta opposizione di accedere a server elettorali (2)

- I tecnici hanno sottolineato la necessità di rafforzare le procedure per la raccolta dei dati per "migliorare l'integrità e la fiducia" dei cittadini nelle operazioni di scrutinio dei voti, e sostenuto che la Commissione elettorale indipendente (Inec) dovrebbe rafforzare "notevolmente" la sua capacità organizzativa e operativa, nonché la sua comunicazione interna, osservando che l'organismo dovrebbe operare "in modo più trasparente e inclusivo", con consultazioni regolari che coinvolgano partiti politici e società civile. Fra le aree prioritarie su cui lavorare, Ue ha sottolineato quella della trasparenza dei risultati, con la pubblicazione di dati che siano facilmente accessibili al pubblico. La missione di osservazione elettorale dell'Ue ha anche chiesto l'introduzione di un obbligo giuridico per i partiti politici di avere una rappresentanza minima di donne tra i candidati, criticando il basso numero di donne candidate alle urne alle ultime elezioni presidenziali. Ha inoltre raccomandato che i tribunali elettorali gestiscano anche le cause pre-elettorali al fine di migliorare il processo elettorale ed evitare che i ricorsi vengano presentati contemporaneamente in tribunali diversi. (Res)