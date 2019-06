Giustizia: Bernini (FI), riforma Bonafede manifesto giacobino

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota osserva: "Che questa maggioranza sia in grado di approvare una riforma organica della giustizia non ci crede nessuno. Lo scontro già in atto sulle intercettazioni e sulla durata delle indagini preliminari rivela infatti una concezione fortunatamente molto diversa tra i Cinque stelle e la Lega, che solo per non affossare prematuramente il governo aveva dato via libera allo Spazzacorrotti e alla prescrizione senza fine. Neppure la revisione del sistema di elezione del Csm, che pure è scritta nel contratto di governo si farà, visto che la magistratura filo-grillina ne ha appena ripreso surrettiziamente il controllo". Quindi Bernini prosegue: "L’intervista di stamani del ministro Bonafede al 'Fatto quotidiano', poi, è un improponibile manifesto giacobino: niente limiti alle intercettazioni e divulgazione senza limiti sui giornali di tutto ciò 'che è di interesse pubblico', ossia anche delle parti che non hanno rilevanza penale. La gogna eletta a sistema, insomma. La riforma della giustizia di cui ha bisogno il paese - conclude la presidente dei senatori di FI - è di segno esattamente opposto, e la Lega si renda conto che solo una maggioranza di centrodestra potrebbe farla". (Com)