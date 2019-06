Ucraina: premier Groysman, possibile aumentare almeno due volte salario minimo

- La crescita economica creerà l’opportunità per aumentare almeno di due volte il salario minimo in Ucraina. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Volodymyr Groysman, in un’intervista al canale “Ictv”. “Spero che ogni persona impiegata possa avere l’opportunità di recarsi in un negozio e di comprare ciò di cui ha bisogno. Siamo riusciti ad aumentare il salario minimo da 50 a 150 dollari. Possiamo raggiungere un reddito minimo di 300 dollari nei prossimi due anni, e so come possiamo procedere”, ha spiegato Groysman. (Res)