Venezuela: migranti, Unhcr aumenta presenza a frontiera Perù ed Ecuador

- L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha niviato nouvo personale alla frontiera tra Perù ed Ecuador per aiutare le autorità di Lima a gestire "il numero mai visto" di persone rifugiate e migranti venezuelani. Un fenomeno che ha indotto le autorità peruviane a introdurre, da sabato 15 giugno, nuovi requisiti per l'ingresso nel paese, misura ricambiata da Caracas. E nella giornata di venerdì 14, ricorda la nota delle Nazioni Unite, "oltre 8000 venezuelani hanno attraversato la frontiera a Tumbes, il maggior numero di passaggi registrato in un solo giorno. DI questi, 4700 hanno fatto richiesta di asilo in Perù, altro numero senza precedenti". (segue) (Res)