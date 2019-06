Venezuela: migranti, Unhcr aumenta presenza a frontiera Perù ed Ecuador (2)

- In totale, riprende la nota, il Perù ha ricevuto oltre 280mila richieste di asilo da parte di cittadini venezuelani e ha concesso permessi di soggiorno a tempo ad oltre 390mila persone. Si stima che il numero totale di persone migranti e rifugiati venezuelani nel paese sfiora gli 800mila. "Le persone stanno arrivando i condizioni sempre più precarie", ha detto li rappresentante Unhcr in Perù, Federico Agusti. "alcuni di loro hanno camminato per 30 o 40 giorni attraverso diversi paesi della regione. Vediamo persone che soffrono di denutrizione o disidratazione, e anche persone con problemi medici. Ci sono sempre più famiglie con bambini", ha aggiunto. (segue) (Res)