Venezuela: migranti, Unhcr aumenta presenza a frontiera Perù ed Ecuador (3)

- Secondo l'Unhcr, i nuovi visti introdotti dal Perù stanno inoltre creando conseguenze alla frontiera nord che l'Ecuador ha con la Colombia, punto di transito di 8380 venezuelani. L'agenzia delle Nazioni Unite, assieme ad altre organizzazioni con cui collabora, ricorda di essere al lavoro per offrire assistenza e protezione umanitaria "essenziale" in uno sforzo di appoggio "al governo ecuadoriano e alla società civil". Inoltre chiede alla comunità internazionale di intensificare l'appoggio a paesi come Colombia, Ecuador e Perù, "che accolgono la gran parte dei 4 milioni di rifigiati e migrnati dal Venezuela, la maggior parte dei quali ha bisogno di aiuti umanitari". (segue) (Res)