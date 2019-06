Venezuela: migranti, Unhcr aumenta presenza a frontiera Perù ed Ecuador (6)

- In questo "riciclaggio mediatico, l'Unhcr riprende la sua funzione di strumentalizzare la migrazione venezuelana: mentono e gonfiano cifre per chiedere e ricevere altri" di cui non si sa la reale destinazione, "nel pieno di una zuffa parassitaria a scapito della dignità e dei diritti umani dei venezuelani", ha aggiunto Arreaza. L'Unhcr aveva aggiornato le cifre legate alla crisi economica e politica in atto in Venezuela, spingendo a 4 milioni negli ultmi 41 mesi il numero totale di migranti. Statistiche seguite nella giornata di sabato da un evento che l'attrice statunitense Angelina Jolie, inviata speciale Unhcr, ha celebrato nella località colombiana di La Guajira, non lontano dal Venezuela. Occasione per un nuovo appello alla comunità internazionale a sostenere la causa di circa 20.000 minori venezuelani a rischio di rimanere apolidi. Il ministro segnala al proposito che "avrebbero potuto scegliere al meno una scena migliore per lo show. È paradossale esprimere preoccupazione per i venezuelani dalla Guajira colombiana, territorio piegato dalla povertà estrema e abbandonato dallo stato colombiano, in cui sono morti migliaia di bambini per denutrizione". (segue) (Res)