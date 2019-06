Traffico Milano: su A52 chiusa per una notta uscita svincolo Bollate/Novate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire programmati lavori di collegamento al nuovo tracciato della A52 Tangenziale nord di Milano, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 giugno, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Bollate/Novate, per chi proviene da Monza. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate, al km 20+900 o di Novate Milanese, sulla SP46. (com)