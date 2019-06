Tunisia: Ennahda sceglie i candidati per le elezioni legislative del 6 ottobre

- Il partito islamico moderato tunisino Ennahda ha scelto i suoi candidati per le prossime elezioni parlamentari in programma il 6 ottobre. Secondo il sito web d'informazione “Tunisie Numerique”, oltre 700 esponenti delle sezioni centrali, regionali e locali della formazione democratica musulmana hanno preso parte alle elezioni interne al partito. La campagna elettorale per le legislative inizierà il prossimo 14 settembre e si chiuderà il 4 ottobre, mentre l’iscrizione delle liste sarà possibile dal 22 al 28 luglio. Il movimento islamista, prima forza politica della Tunisia, dovrebbe annunciare a breve anche il proprio candidato alle elezioni presidenziali in programma il 17 novembre. (Tut)