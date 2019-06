India: legislatura al via con sessione sul bilancio, Modi conta su una maggioranza schiacciante

- Dopo il lungo processo (dall’11 aprile al 19 maggio) delle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India, concluso con la vittoria dell’Alleanza democratica nazionale (Nda) guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro, Narendra Modi, e l’insediamento del suo secondo governo, la nuova legislatura, la 17ma, è ufficialmente iniziata oggi col giuramento dei deputati, che proseguirà anche domani. “Giuro nel nome di Dio che sosterrò la Costituzione con vera fede e devozione, come prescritto dalla legge, che sosterrò la sovranità e l’integrità dell’India e che assolverò fedelmente al dovere che assumo”: questo il giuramento pronunciato dagli eletti. Anche il premier e leader parlamentare del suo partito ha giurato, tra le ovazioni dei suoi sostenitori. L’aula è dominata dall’Nda, con 353 seggi su 542; solo il Bjp ne ha 303, più della maggioranza assoluta; l’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc) è a quota 91; a seguire la coalizione Mahagathbandhan (Mgb), formata dal Partito della società maggioritaria (Bsp), dal Samajwadi (Sp) e dal Rashtriya Lok Dal (Rld), con 15 seggi, di cui dieci del Bsp e cinque dell’Sp. Altre 29 formazioni si dividono i restanti seggi.Un seggio, quello di Vallore, nello Stato del Tamil Nadu, è vacante perché le elezioni nel collegio sono state cancellate per corruzione; due deputati saranno nominati dal presidente della Repubblica in rappresentanza della comunità anglo-indiana. Mercoledì 19 giugno sarà eletto il presidente della Camera: tra i nomi dei candidati circola quello della presidente ad interim, Maneka Gandhi, del Bjp, già ministro dello Sviluppo delle donne e dell’infanzia, esclusa dal secondo esecutivo Modi. Quindi la camera bassa di riunirà in seduta congiunta con la camera alta, il Consiglio degli Stati. Giovedì 20 giugno ci sarà il discorso del capo dello Stato, Ram Nath Kovind.La prima sessione parlamentare della legislatura si concluderà il 26 luglio. Al centro ci sarà la presentazione della legge di bilancio, il 5 luglio, preceduta il giorno prima da quella dell’indagine economica e di altri documenti. La manovra finanziaria manterrà l’allocazione delle risorse che era stata prevista nel bilancio ad interim, presentato prima delle elezioni, a febbraio, salvo alcune allocazioni aggiuntive per far fronte a “impegni inevitabili”. La nuova titolare delle Finanze, Nirmala Sitharaman, subentrata ad Arun Jaitley, con la sua squadra, ha svolto alcune consultazioni nei giorni scorsi, incontrando rappresentanti dei mercati di capitali, delle infrastrutture, del settore sociale, delle organizzazioni sindacali, dell’economia digitale, delle start-up ed esperti del cambiamento climatico.Quello finanziario, tuttavia, non è l’unico tema all’ordine del giorno. Sarà riproposto il disegno di legge Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill contro il ripudio islamico istantaneo (o triplo “talaq”), approvato dal Consiglio dei ministri con decretazione d’urgenza (l’ordinanza), reiterata più volte, quando non era in corso una sessione parlamentare e necessitante l’approvazione del parlamento. Il governo ha motivato l’urgenza col fatto che la Corte suprema ha dichiarato questa pratica incostituzionale dall’agosto del 2017 chiedendo al legislatore di provvedere in tempi rapidi a emanare una norma in materia. Il base al cosiddetto triplo “talaq”, ai mariti basta pronunciare tre volte in rapida successione la frase “Io divorzio da te” per sciogliere il matrimonio, diversamente da altre forme di ripudio, nelle quali il marito pronuncia la formula in tre distinte occasioni con un periodo di attesa di tre cicli mestruali, per mantenere la possibilità di riconciliazione e accertare un’eventuale gravidanza.Il testo del disegno di legge vieta questo tipo di ripudio sotto qualunque forma – verbale o scritta, comunicazioni elettroniche comprese – e prevede per i colpevoli del reato fino a tre anni di detenzione, il punto più controverso. Inoltre, viene garantito il diritto della moglie ripudiata di presentare a un tribunale la richiesta di mantenimento e l’istanza di custodia dei figli minori. Il Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill si è impantanato al Consiglio degli Stati, dove l’Nda non ha la maggioranza. A causare lo stallo è stato il nodo della pena detentiva ed è stata decisiva la posizione del principale partito di minoranza, il Congresso, laico e di centrosinistra, in aggiunta alla contrarietà dei partiti musulmani e tradizionalisti. Il Congresso si è dichiarato a favore di una legge a tutela delle mogli, ma non della criminalizzazione dei mariti ripudianti, ritenendo eccessiva una sanzione penale per una pratica considerata fino a poco tempo fa legittima. L’esecutivo ha quindi apportato alcune modifiche.C’è poi l’Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, il disegno che modifica la legge sul sistema di identificazione biometrica Aadhaar, per permetterne l’uso per l’autenticazione e la prova di identità per l’apertura di un conto corrente o per l’attivazione di un’utenza telefonica solo su base volontaria. Aadhaar, che significa “fondamenta”, è il più grande sistema di identificazione biometrica del mondo, con oltre 1,1 miliardi di cittadini registrati, il 99 per cento dei maggiorenni. Lanciato nel 2009, ha suscitato preoccupazioni per le sue implicazioni sulla privacy. Il disegno di legge si è reso necessario perché la Corte suprema, accogliendo numerose petizioni contro la legge istitutiva, ha posto dei limiti: la massima autorità giudiziaria ha ritenuto costituzionalmente legittimo il collegamento obbligatorio col numero Pan (Permanent Account Number), il codice fiscale, ma ha definito incostituzionale l’obbligo di collegare le utenze di telefonia mobile al sistema, così come quello di utilizzare il sistema per gli esami di ammissione a scuole e università, e ha stabilito che i dati biometrici non possono essere condivisi con alcuna agenzia senza l’autorizzazione di un tribunale né essere accessibili ai privati.Altri progetti normativi di rilievo sono l’Indian Medical Council (Amendment) Bill, riguardante la riforma dell’ente che regolamenta la formazione e la pratica medica; il Motor Vehicle (Amendment) Bill, che introduce un Consiglio nazionale per la sicurezza stradale e un sistema uniforme per il rilascio delle patenti di guida; il Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, che punta ad assegnare settemila cattedre vacanti nell’insegnamento con assunzioni dirette in linea col nuovo sistema di quote riservate (nella precedente legislatura è stato approvato un emendamento costituzionale che introduce una quota del dieci per cento nei posti di lavoro e nelle istituzioni educative statali a favore delle categorie economicamente svantaggiate, riserva che si aggiunge a quella già esistente del 50 per cento a beneficio dei membri delle caste, delle tribù e delle classi arretrate riconosciute).Dal punto di vista politico, a fronte di una maggioranza ampia e solida, c’è un’opposizione in grave crisi. Il primo ministro Modi, rivolgendosi alla stampa prima dell’inaugurazione, ha sottolineato l’importanza dell’opposizione ed esortato la minoranza a non preoccuparsi per i numeri e a dare un contributo costruttivo: “Il ruolo di un’opposizione e un’opposizione attiva sono importanti in una democrazia parlamentare. L’opposizione non deve preoccuparsi per i suoi numeri. Qualsiasi consenso i partiti di opposizione possano aver ricevuto dal popolo, prenderemo ogni loro parola sul serio. Spero che parlino attivamente e partecipino ai lavori”, ha dichiarato.Alla vigilia dell’apertura della legislatura, regnava ancora l’incertezza nel Congresso. Il presidente, Rahul Gandhi, è rimasto lontano dalla scena pubblica negli ultimi giorni e fermo nell’intenzione di dimettersi, lasciando che alle riunioni trasversali preliminari il partito fosse rappresentato dai deputati Adhir Ranjan Chowdhury e K. Suresh. Oggi il leader in carica si è limitato ad annunciare via Twitter che presterà giuramento nel pomeriggio per il suo quarto mandato parlamentare, come deputato di Wayanad, nel Kerala, avendo perso il collegio di Amethi, nell’Uttar Pradesh, che rappresentava dal 2004.Ormai sono passate più di tre settimane da quando Gandhi ha offerto le sue dimissioni al comitato esecutivo, che le ha respinte e gli ha dato il mandato di ristrutturare il partito. Il presidente, però, non ha rinunciato al proposito di dimettersi e il comitato continua a valutare le opzioni, tra le quali c’è l’ipotesi di una direzione collegiale con una presidenza ad interim. La questione più urgente è la nomina del capogruppo, che compete a Sonia Gandhi, presidente del Partito parlamentare del Congresso (Cpp). Chowdhury, secondo le indiscrezioni della stampa indiana, è uno dei possibili candidati, ma si fanno anche i nomi di Shashi Tharoor, Manish Tewari e Gaurav Gogoi. Per la guida politica, invece, si fa il nome di Mukul Wasnik.Rahul, erede di quinta generazione della dinastia politica Nehru-Gandhi, ha suggerito che a succedergli sia un esponente estraneo alla famiglia. Sarebbe una svolta considerevole: è passato un secolo da quando il capostipite Motilal Nehru, padre di Jawaharlal, assunse la presidenza del Congresso; negli ultimi 50 anni ci sono stati solo due periodi in cui il partito è stato guidato da un dirigente esterno alla famiglia: dal 1991 al 1996 con Narasimha Rao e dal 1996 al 1998 con Sitaram Kesri. È probabile che il prossimo leader arrivi dal Sud, dove il Congresso, in effetti, ha registrato gli unici progressi, anche grazie all’alleanza col partito dravidico Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk), imponendosi nettamente nel Kerala, in quindici collegi su venti, e conquistandone otto nel Tamil Nadu e tre nel Telangana. Degli attuali 52 deputati del Congresso, 28 sono meridionali.Il nuovo capogruppo dovrà combattere innanzitutto per il proprio status: il partito più grande della minoranza, con 52 deputati, non raggiunge il dieci per cento dei seggi necessari per essere riconosciuto partito leader dell’opposizione, un riconoscimento importante perché dà diritto a far parte dei comitati che nominano i vertici di organismi centrali. Era già accaduto nella passata legislatura: anche nel 2014 il Bjp rifiutò di riconoscere al Congresso tale status; la questione fu oggetto di una battaglia al termine della quale il Congresso, pur non vedendosi riconosciuto il ruolo di leader, come primo partito di opposizione ottenne comunque l’inclusione del suo esponente Mallikarjun Kharge nei comitati di nomina.Le sfide successive saranno ancora più impegnative: la campagna elettorale, infatti, ha evidenziato che i temi scelti come prioritari – dalla difesa dell’indipendenza delle istituzioni e del pluralismo contro il nazionalismo induista alla richiesta di chiarimenti sulla compravendita dalla Francia degli aerei caccia Rafale prodotti da Dassault Aviation – non hanno conquistato le masse. La proposta di un reddito minimo garantito o Nyay, acronimo del nome dell’iniziativa (Nyuntam Aay Yojana), ma anche parola che in hindi significa “giustizia”, benché centrale nel programma, probabilmente è stata lanciata troppo tardi e non comunicata adeguatamente. (Inn)