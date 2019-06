Finestra sul mondo: Ue-Italia, l'Europa ha paura dei minibot

- L'Ue “ha paura” dei minibot, la valuta parallela all'euro che l'Italia potrebbe intrdourre in futuro, poiché potrebbero rappresentare il primo passo dell'Italia verso l'uscita dalla moneta unica europea. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, ricordando come per il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, i minibot siano “illegali”. In particolare, Draghi ha affermato che i titoli di Stato di piccolo taglio con cui la pubblica amministrazione pagherebbe i propri debiti o i privati potrebbero versare i propri arretrati con il fisco “o sono valuta, e quindi sono illegali, o sono nuovo debito, e quindi il disavanzo aumenta”. Per Thomas Mayer, direttore dell'istituto di ricerca tedesco Flossbach von Storch, con i minibot l'Italia intende “rafforzare la propria posizione negoziale” con la Commissione europea e la Bce a seguito della richiesta di avvio di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti del paese avanzata da Bruxelles. (Sit)