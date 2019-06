Finestra sul mondo: Germania, accordo nel governo su riforma imposta immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto esito positivo la riunione tenuta nella serata di ieri, 16 giugno, a Berlino dai vertici della Grande coalizione, l'alleanza tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Come riferisce il quiotidiano tedesco “Handelsblatt”, nella Grande coalizione si è, infatti, trovata un'intesa su uno dei temi che maggiormente dividono la maggioranza: la riforma dell'imposta immobiliare. Proposa dal ministro delle Finanze, il socialdemocratico Olaf Scholz, la riforma della tassa sulle proprietà immobiliare era avversata da Cdu e Csu. Con l'accordo raggiunto ieri dalla Grande coalizione, si prevede che la proposta di Scholz verrà “discussa dal Bundestag in prima lettura prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, affinché la legge sulla riforma dell'imposta immobiliare possa essere approvata in via definitiva ed entrare in vigore entro l'anno”. La riunione tenuta ieri dai vertici della Grande coalizione è stata la prima dopo le dimissioni di Andrea Nahles da presidente e capogruppo della SpD che, formalizzate il 3 giugno scorso, rischiavano di aprire una crisi di governo in Germania. (Sit)