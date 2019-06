Finestra sul mondo: Francia, Macron continuerà sulla sua linea riformatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prepara ad affrontare la seconda fase del mandato con la stessa “ambizione riformatrice” mostrata all’inizio della sua presidenza. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che la preoccupazione principale del governo sarà quella di evitare gli stessi errori che hanno portato alla crisi dei gilet gialli. Per riuscire nel suo obiettivo, Macron manderà avanti il primo ministro, Edouard Philippe, che avrà il difficile compito di trovare il metodo giusto con cui applicare le riforme. “Dobbiamo trovare un equilibrio tra la volontà di riformare e la concertazione”, fanno sapere fonti interne all’entourage di Philippe. Il primo passo verrà fatto domani, 18 giugno, con l’inizio dei lavori sulla riforma della cassa integrazione. Oltre a riformare, il governo vuole mostrare ai cittadini gli effetti concreti dei provvedimenti adottati. In quest’ottica le elezioni municipali del 2020 rivestiranno un ruolo fondamentale per Macron, che già ha cominciato a prepararsi per il secondo test elettorale del suo mandato dopo le elezioni europee. (Sit)