Finestra sul mondo: Regno Unito, candidati leadership Tory si scontrano su "no-deal Brexit"

- Nel dibattito televisivo andato in onda nella serata di ieri, 16 giugno, sull'emittente televisiva britannica "Channel 4", i candidati alla leadership del Partito conservatore e del governo si sono scontrati soprattutto sulla Brexit e in particolare sulla possibilità di un "no-deal", ossia il recesso del Regno Unito dall'Ue senza un accordo sui rapporti giuridici, economici, commerciali e doganali. Al dibattito hanno partecipato solo cinque dei sei candidati ancora rimasti in lizza: il ministro degli Esteri Jeremy Hunt, il ministro dell'Interno Sajid Javid, il ministro dell'Ambiente Michael Gove, il ministro del Commercio internazionale Rory Stewart e l'ex ministro per la Brexit Domenic Raab. Tuttavia, per tutta la durata della trasmissione, su tutti loro è stata incombente l'ombra dell'unico candidato assente, Boris Johnson, considerato come il favorito nella corsa alla leadership del Partito conservatore e del governo. L'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra ha preferito disertare il dibattito e la direzione di "Channel 4" a deciso di "rappresentarlo" in studio con una sedia vuota. Per i commentatori, quella sedia vuota è stata più espressiva di tutti i partecipanti al dibattito, perché Johnson è ampiamente in testa in quanto a numero di deputati conservatori che lo appoggiano. Inoltre, secondo i sondaggi, Johnson può contare sul sostegno della maggioranza degli iscritti al Partito conservatore, ai quali spetta di decidere in ultima istanza chi sarà il leader dei Tory e il primo ministro del Regno Unito. (Sit)