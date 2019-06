Finestra sul mondo: Spagna-Ue, il governo di fronte alla "trappola" francese

- Dopo lunghi anni trascorsi in sordina, la Spagna ha ora un'opportunità storica per far sentire la propria voce in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Mundo", in riferimento al consenso unanime, all'interno del governo, che il Paese sia sottorappresentato a livello comunitario e che non occupi gli incarichi ad esso corrispondenti per il suo peso demografico ed economico e per il suo comprovato europeismo. Tutti i partiti eletti in Parlamento sono d'accordo nel ritenere che il trend debba cambiare e ora, secondo "El Mundo", i venti giocano a favore della Spagna, grazie all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, alla deriva del governo italiano e ai risultati elettorali per il rinnovo dell'Assemblea di Strasburgo, che hanno incoronato il Psoe come partito leader del centrosinistra europeo. Tuttavia, avverte il giornale, c'è ancora un ostacolo da superare: la "trappola" francese. La Francia - ha infatti confermato un alto funzionario - da sempre mette il bastone fra le ruote alla Spagna, relegandola a un ruolo subalterno. (Sit)