Finestra sul mondo: Spagna, Almeida (Pp) eletto nuovo sindaco di Madrid con il sostegno di Vox e Cs

- Jose Luis Martinez-Almeida è il nuovo sindaco di Madrid. Il candidato del Partito popolare (Pp) è stato ufficialmente insignito dell'incarico lo scorso 15 giugno, dopo aver ottenuto 30 voti in Consiglio comunale, grazie all'appoggio di Vox e di Ciudadanos (Cs), contro i 19 della sua rivale diretta, il sindaco uscente Manuela Carmena, e gli otto consensi conquistati da Pepu Hernandez, sostenuto dal Psoe. Lo riferisce la stampa spagnola, sottolineando che, i socialisti, dopo settimane di tira e molla, non sono riusciti a trovare un accordo per appoggiare Carmena ed evitare di consegnare le chiavi della capitale alla destra. Ad ogni modo, dopo la proclamazione, il sindaco uscente ha passato il testimone ad Almeida e invitato i suoi consiglieri ad alzarsi in piedi per applaudirlo. Secondo quanto si apprende, nell'accordo che ha permesso l'elezione di Almeida, il Pp avrebbe garantito all'estrema destra di Vox alcuni ruoli importanti nell'amministrazione comunale, con il via libera degli alleati liberali. (Sit)