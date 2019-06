Finestra sul mondo: Regno Unito-Usa, week-end di violenza a Londra riaccende polemica fra Trump e sindaco Khan

- Una serie di episodi di violenza avvenuti nel corso del fine settimana a Londra hanno riacceso la polemica fra il sindaco della città, Sadiq Khan, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times", commentando l'acceso scambio di messaggi su Twitter tra Trump e Khan. Il presidente degli Usa ha scritto "Londra ha bisogno al più presto di un nuovo sindaco. Kahn è un disastro e le cose possono solo peggiorare!". Trump ha poi rilamciato un messaggio pubblicato su Twitter dall'opinionista britannica Katie Hopkins. Commentando i tre omicidi avvenuti nel fine settimana a Londra con il titolo "Stab city" ("La città dei coltelli"), Hopkins aveva scritto: "Questo è il Lodonistan di Khan". Da parte sua, il sindaco Khan non ha risposto direttamente a Trump, ma ha diffuso un comunicato in cui loda la polizia di Londra per il pronto arresto di uno degli assassini: "La Metropolitan Police ha lavorato senza sosta nel corso del fine settimana per rendere la nostra città sicura e per difendere la legge". Agli inizi di giugno, ricorda il "Times", Kahn aveva scambiato commenti estremamente polemici con Trump in visita nel Regno Unito ed aveva definito il suo linguaggio come "fascismo del 20mo secolo": Inoltre, Khan aveva accusato Trump aver "sdoganato" i movimenti dei suprematisti bianchi negli Stati Uniti. (Sit)