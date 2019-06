Finestra sul mondo: Usa, Trump ritenta la riforma del sistema sanitario Obamacare

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto ad un nuovo tentativo di riscrittura della riforma sanitaria varata dal suo predecessore, Barack Obama: l’Affordable Care Act, meglio noto come “Obamacare”. In vista dell’annuncio ufficiale della sua candidatura per un secondo mandato presidenziale, l’inquilino della Casa Bianca punta a impedire che i Democratici monopolizzino il tema dell’assistenza sanitaria, che figura tra le priorità degli elettori Usa ed è uno dei principali asset a disposizione degli avversari di Trump per far presa sull’elettorato moderato. Trump ha rinnovato la promessa, sinora mancata, di sostituire l’Obamacare con “qualcosa di incredibile”, che riduca gli oneri per lo Stato federale ed estenda la copertura, ed ha affermato che presenterà un piano entro due mesi; ancora una volta, però, l’obiettivo del presidente si scontra con le divisioni interne al Partito repubblicano. Il presidente ha già ammesso che nessun piano potrà essere votato dal Congresso federale sino al 2021, dato il clima di estrema partigianeria politica accentuata anche dall’approssimarsi della campagna per le presidenziali. Il presidente spera di potersi aggiudicare un secondo mandato alla Casa Bianca, con una Camera dei rappresentanti nuovamente sotto il controllo dei conservatori. Per il momento, Trump si augura che illustrare ai cittadini Usa un piano credibile possa negare il vantaggio dei Democratici sul tema dell’accessibilità alla salute pubblica. (Sit)